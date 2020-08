RB Bragantino vence Botafogo-SP nos pênaltis e vai à final do Troféu do Interior

Red Bull Bragantino eliminou o Botafogo-SP no Canindé e avançou à decisão

Neste sábado, Red Bull Bragantino e Botafogo-SP se enfrentaram no Canindé pela semifinal do Troféu do Interior. E o Massa Bruta saiu com a classificação na disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Wellington Tanque, para o Pantera, e Matheus Jesus, para o Braga, marcaram durante os 90 minutos.

Após primeiro tempo equilibrado, o Tricolor tirou zero do marcador aos 17 minutos da segunda etapa. Matheus Anjos fez o cruzamento na área em cobrança de falta pela esquerda e achou Wellington Tanque. O atacante cabeceou firme, para baixo, e mandou para o fundo das redes.

Aos 34 minutos, o RB Bragantino chegou ao empate. Artur recebeu de Léo Ortiz pelo lado direito e tocou para Aderlan, que passou para Matheus Jesus no centro da área. O volante viu a defesa adversária quase cortar, mas ficou com a bola e bateu forte para deixar tudo igual.

Vai para os pênaltis. O Botafogo saiu na frente com Wellington Tanque, mas o Bragantino empatou com Matheus Jesus. O classificado será conhecido agora nas cobranças de pênaltis. Vamos Tricolor 🔴⚪⚫🔥 #OrgulhoDeRibeirão pic.twitter.com/WuBJQLcRNU — Botafogo Futebol S/A (de 🏠) (@botafogofsa) August 2, 2020

Com isso, a decisão foi para a disputa de pênaltis. Nas cobranças, o meia Gabriel Calabres e o lateral Guilherme Romão desperdiçaram seus chutes, enquanto o time de Bragança Paulista teve 100% de aproveitamento e garantiu a classificação.

Agora, o Red Bull Bragantino encara o Guarani, que venceu a Inter de Limeira por 2 a 1, de virada, na manhã deste sábado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A final está marcada para a próxima terça-feira, às 20h (de Brasília), sem local definido pela Federação Paulista de Futebol.