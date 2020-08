Real Madrid só vai investir em novas contratações na atual janela se conseguir negociar Gareth Bale

O Real Madrid decidiu que só entrará para valer no mercado de transferências se conseguir vender Gareth Bale, segundo apuração da ESPN. O motivo é a situação financeira do clube depois de meses de paralisação do futebol, por conta da pandemia de COVID-19.

Ao analisar números internos, os dirigentes entendem que a crise financeira é mais complexa do que esperavam, o que obriga o Real a ser mais conservador em gastos. O presidente Florentino Pérez já havia admitido não fazer grandes contratações, algo que só a venda de Bale poderia mudar.

Fontes ouvidas pela ESPN, no entanto, dizem que uma negociação é “muito complicada” de ser sacramentada. Bale chegou a ficar próximo de deixar a Espanha no verão de 2019, para o futebol chinês, mas no fim continuou no Santiago Bernabéu.

As dificuldades de um ano atrás são as mesmas de hoje. O jogador não parece disposto a facilitar a saída, já que tem mais dois anos de contrato e, segundo seu estafe, está feliz em Madri. Além disso, Bale ganha um salário entre 17 e 18 milhões de euros (R$ 112,8 milhões) por temporada, o que só quatro ou cinco clubes do mundo podem bancar. Por último, o Real vê o atacante como um de seus ativos mais valiosos, e não pretende liberar por qualquer quantia.

Gareth Bale, do Real Madrid, em uma partida amistosa de golfe Getty Images

Internamente, há quem ainda o veja como um jogador recuperável, pelo seu potencial e qualidade, mas não é segredo que o técnico Zinedine Zidane não enxerga assim. Os dois tiveram divergências durante a temporada.

Já que a postura do treinador francês é essa, o Real não vê problemas em aceitar alguma oferta por Bale, desde que se encaixe nas pretensões financeiras do clube (os valores não são divulgados). Caso consiga se livrar do camisa 11, o investimento no mercado seria em mais um atacante, já que Mariano e Jovic não convenceram.

Assim, o clube também trabalha para fazer caixa com jovens jogadores que não fazem parte dos planos de Zidane. Os primeiros a sair foram Achraf Hakimi, vendido à Inter de Milão por 40 milhões de euros (R$ 250,7 milhões), e Javi Sánchez, para o Real Valladolid, sem valores divulgados.

O próximo da fila, segundo fontes confirmaram à ESPN, deve ser Oscar Roríguez, vendido ao Villarreal.