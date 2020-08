Real Madrid teve contrato pronto, mas Lewandowski nunca assinou; veja detalhes de como seria o acordo

Robert Lewandowski esteve tão perto de fechar com o Real Madrid que ele ficou até com um contrato já redigido em mãos, mas nunca assinou. Neste domingo, o jornal polonês Onet Sport publicou como era o acordo que o centroavante teve em mãos antes de resolver fechar com o Bayern de Munique.

O documento mostrado tem a data de dezembro de 2013. Lewandowski assinaria por seis anos e embolsaria incríveis 75,5 milhões de euros (R$ 464 mi na cotação atual) entre salários, luvas e bônus.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A multa rescisória seria de 150 milhões de euros (mais de R$ 920 mi) e tal contrato estaria acabando agora, no meio de 2020.

Na parte mais curiosa do documento, Lewandowski era proibido de fazer atividades de risco. Entre elas, estavam andar de moto ou lancha, esquiar, escalar e pular de paraquedas.

Mas, claro, não foi isso que não o fez assinar. O centroavante já tinha um acordo verbal com o Bayern de Munique e acabou chegando à conclusão de que teria mais espaço no clube alemão. O Real já contava com Benzema à época e não se mostrou disposto de tirar a camisa 9 do francês.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

A presença de Pep Guardiola no time de Munique também acabou sendo um fator determinante.

Em janeiro, Lewandowski acabou seguindo o combinado e realmente assinou um pré-contrato com o Bayern, deixando o Borussia ao fim daquela temporada sem render um centavo ao clube de Dortmund.

De lá para cá, a história foi feita: Lewa se transformou em um dos maiores artilheiros do mundo e ganhou seis Bundesligas consecutivas – mas não teve a chance de participar do tri da Champions League do Real Madrid.