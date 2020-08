Receita Federal lança canal no Telegram para consultas sobre CPF

Desde a última segunda-feira (3), a Receita Federal tem um novo canal de atendimento online funcionando no Telegram, para serviços relacionados ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). A novidade utiliza um chatbot para prestar informações aos usuários, simulando conversação por meio de chat.

Segundo o órgão, o atendimento pelo app de mensagens busca dar maior agilidade à resolução de uma série de demandas do cidadão, como a atualização ou a alteração de dados cadastrais do CPF, por exemplo, sem a necessidade de conversar com um funcionário.

Além disso, a ferramenta evita que o usuário compareça a uma unidade de atendimento presencial da Receita, em meio à pandemia do novo coronavírus, contribuindo para manter o distanciamento social. Dessa forma, é possível preservar a saúde dos servidores e da população, de acordo com a instituição, reduzindo as aglomerações e as chances de propagação da covid-19.

O atendimento feito pelo bot pode ser acessado no app e também na versão web do Telegram.Fonte: TecMundo/Reprodução

O assistente virtual da Receita Federal no Telegram pode ser acessado por meio do canal “ReceitaFederalOficial” no app rival do WhatsApp. Basta utilizar o campo de buscas da plataforma para encontrar a ferramenta, disponível tanto no app quanto na versão web do Telegram.

Serviços disponíveis no canal

Pelo canal da Receita no Telegram, é possível solicitar a segunda via do CPF, consultar a situação cadastral, fazer a regularização, verificar o número do documento e atualizar ou alterar os dados, entre outros serviços.

Quem utilizar a ferramenta também pode efetuar a consulta ausência de DIRPF (exercício omisso), serviço referente à Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

O atendimento é realizado por meio de interação com o chatbot, sendo necessário digitar as informações e os documentos exigidos para que o órgão analise o pedido e conclua a solicitação.



