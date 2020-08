Record adota novo método de gravações para A Fazenda 2020

Apontada como a principal atração da programação da Record do ano, A Fazenda 2020 estreia a nova edição em setembro, mas com um protocolo rígido e uma nova dinâmica no que diz respeito ao trabalho feito com as câmeras por causa da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com as informações da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, em edições anteriores, o programa tinha operadores de câmera caracterizados como ninjas nas noites de festas, na divisão de tarefas e nas provas. Neste ano, apenas câmeras robóticas e atrás dos espelhos serão utilizadas.

Outra decisão visando a segurança dos profissionais nos bastidores: a ilha de dição só contará com um profissional, e não dois. Parte de outros setores, como a criação, a redação e a produção trabalhará de casa.

Lembrando que a Record, de forma estratégica, fechou um hotel em São Paulo para o isolamento dos 20 participantes da edição 14 dias antes da estreia. Os escolhidos serão submetidos a testes de covid-19 mais de uma vez até a chegada na sede do programa, em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Além disso, a emissora paulista decidiu que ficará com o reality por mais tempo no ar. Ao invés dos habituais 85 episódios, a nova edição contará com 95. Babi Muniz, Biel e mais Lucas Strabko, conhecido como o repórter Cartolouco, estão entre os cotados. Além do trio, a apresentadora Jackeline Petkovic, o influenciador digital Tiago Ramos e a funkeira Jojo Todynho estão entre os nomes especulados para o jogo.