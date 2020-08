Record bate o martelo e confirma estreia de A Fazenda 2020

A Record decidiu oficializar a data de estreia de A Fazenda 2020, com apresentação de Marcos Mion. O programa, que chega para a sua 12ª temporada, começará a ser exibido no dia 8 de setembro.

“A Record TV confirma que o reality show A Fazenda estreia no dia 8 de setembro (terça-feira). Com apresentação de Marcos Mion, a 12ª temporada do programa contará com 20 participantes”, declarou a emissora em comunicado.

Para esta edição, a Record preparou um forte esquema de cuidados devido à pandemia do novo coronavírus, com testes e isolamento antes do confinamento.

“Em breve, [os participantes] passarão por um período de isolamento social e também realizarão testes antes de entrarem definitivamente no confinamento rural“, completou a nota enviada pela emissora.

A Fazenda 2020 já possui alguns nomes sendo especulados, porém o canal de Edir Macedo ainda não confirmou nenhum deles. Entre os mais cotados estão os cantores Jojo Todynho, MC Mirella, Biel e Mariano, o ex-The Circle JP Gadêlha e o ex-BBB Felipe Prior.

Uma das novidades da edição está a presença do humorista Márvio Lúcio, o Carioca, com esquetes de humor nos mesmos moldes daquelas apresentadas por Rafael Portugal na temporada deste ano do Big Brother Brasil, da Globo.