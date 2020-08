Record define data de pré-confinamento para A Fazenda 2020

A Record começou nesta semana os trabalhos com o elenco de A Fazenda 2020. A primeira etapa foi a realização de exames médicos com alguns participantes.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os peões devem iniciar o pré-confinamento em um hotel, em São Paulo, no próximo dia 20.

A medida foi tomada pela produção do reality para prevenir a contaminação do elenco com coronavírus. Após a quarentena dos participantes, eles irão diretamente para a sede do programa.

Em um comunicado, a emissora anunciou: “A Record TV confirma que o reality show A Fazenda estreia no dia 8 de setembro (terça-feira). Com apresentação de Marcos Mion, a 12ª temporada do programa contará com 20 participantes“.

“Em breve, [os participantes] passarão por um período de isolamento social e também realizarão testes antes de entrarem definitivamente no confinamento rural“, completou.

Alguns dos peões anunciados pela colunista são: Jojo Todynho, a ex-panicat Carol Narizinho, a ex-miss Brasil Jakelyne Oliveira, Cristiane Maravilha, MC Mirella, o rapper Krawk e o cantor sertanejo Mariano, dupla de Munhoz.

Uma das novidades da edição está na presença do humorista Márvio Lúcio, o Carioca, com esquetes de humor nos mesmos moldes daquelas apresentadas por Rafael Portugal na temporada deste ano do Big Brother Brasil, da Globo.