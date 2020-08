Record escala novos atores para personagens bíblicos de Gênesis

Quem acompanha a teledramaturgia da Record deve se lembrar da minissérie José do Egito (2013), uma das famosas tramas bíblicas da emissora, protagonizada por Ângelo Paes Leme. Sete anos depois, o personagem volta em uma nova produção da casa, Gênesis; porém, desta vez, interpretado por um novo ator.

Segundo o colunista Fefito, do UOL, o ator André Bankoff vai ser o responsável por assumir o papel no próximo folhetim do canal do bispo Edir Macedo. A história de José do Egito vai fazer parte de uma das sete fases da narrativa.

Curiosamente, Ângelo Paes Leme também vai integrar o time de Gênesis, na pele de Terá, no capítulo que conta a saga de Ur dos Caldeus.

Outra situações parecidas também ocorrerão, mas com Jacó, o protagonista de uma das fases da nova novela. O papel bíblico, que foi de Felipe Cardoso em Lia (2018), agora será assumido por Floriano Peixoto.

Vale lembrar que a Record já chegou a utilizar o mesmo ator para defender o mesmo personagem em tramas diferentes. É o caso Sidney Sampaio que viveu Josué em Os Dez Mandamentos (2015) e A Terra Prometida (2016).

Com um elenco numeroso, cerca de 200 atores, Gênesis ainda vai passar por novos acertos, já que contratos por obra de alguns nomes fechados venceram durante o período de isolamento.

O folhetim teve as gravações que aconteciam no Marrocos suspensas quando foi declarada a pandemia do coronavírus. Não há previsão para que os trabalhos sejam retomados. A emissora espera a reabertura do país africano para voltar a rodar as cenas.