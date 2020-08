Record estuda voltar ao Marrocos para concluir gravações de Gênesis

Enquanto Amor Sem Igual se prepara para retornar às gravações, Gênesis, a próxima novela da Record, não goza da mesma sorte.

A trama bíblica que teve os seus trabalhos interrompidos no início da pandemia, durante as gravações no Marrocos, ainda não tem previsão para retomada. A informação é do jornalista Fefito, do UOL.

Ao contrário do folhetim de Cristiane Fridman, que reabre seus estúdios na próxima segunda-feira (10), Gênesis necessita de uma estrutura maior e mais ambiciosa.

O folhetim escrito por vários autores exige muitas externas, além da participação de muitos figurantes, o que nos dias de hoje é algo impraticável. Parte do elenco ainda vai precisar voltar para o Marrocos.

Com a necessidade de trazer a equipe às pressas para o Brasil, quando decretada a pandemia, não foi possível completar as gravações de todas as fases na região de Ouarzazate. Como o país africano ainda não está recebendo estrangeiros, a emissora terá que esperar pela reabertura do país para encerrar o trabalho que ficou pendente.

Carlo Porto, Juliana Boller, Eduardo Speroni, Caio Manhente, Oscar Magrini, Igor Rickli, Francisca Queiroz, Camila Rodrigues, Pérola Faria, Alexandre Slaviero, Nando Rodrigues, Zécarlos Machado e Ângelo Paes Leme fazem parte da novela.