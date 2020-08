Record orienta elenco de A Fazenda 2020 sobre uso de redes sociais

Com o intuito de preservar o mistério sobre o elenco até a estreia de A Fazenda 2020, a Record orientou os participantes a produzirem conteúdo para as suas redes sociais durante o período do isolamento em hotel, que acontecerá 15 dias antes do início do reality.

Segundo o colunista Fefito, do UOL, a produção do programa pediu aos futuros peões para deixarem prontos posts e stories para serem publicados neste período que antecede o confinamento no sítio de Itapecerica da Serra.

A ideia é que os famosos simulem seguir as suas vidas normais, como se nada tivesse acontecido. A hospedagem temporária dos 20 confinados, além dos quatro reservas começa neste fim de semana, e deve durar cerca de 15 dias.

Assim, os responsáveis por gerir conteúdos nas redes socais terão que divulgar deixados por eles por esse período, até o dia 08 de setembro, quando a nova edição da competição rural por R$ 1,5 milhão terá início.

A lista de participantes para esta edição de A Fazenda reúne desde funkeiros, sertanejos e assistentes de palco até ex-BBBs. Segundo Leo Dias, os nomes contam com o rapper paulista MC Krawk, a influencer e modelo Mariana Ferrari, o dançarino Tony Albuquerque, MC Mirella, Jojo Todynho, Carol Narizinho e JP Gadelha, ex-The Circle, MC Biel, Jessica Brakka, Mariano, da dupla com Munhoz, Stefani Bays, Lipe Ribeiro, Jakelyne Oliveira, Marimoon e Faby Monarca fazem parte do time.

A décima segunda temporada do programa, que conta com a apresentação de Marcos Mion, está prevista para estrear no dia 8 de setembro.