Record planeja lançar primeira fase de Gênesis em breve

A Record avalia a possibilidade de exibir, o quanto antes, a primeira das sete fases de Gênesis. A emissora deve retomar as gravações do folhetim bíblico assinado por Camilo Pelegrini, Emílio Boechat, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro apenas em 2021. Contudo, segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, há a intenção de veicular, em breve, o material já gravado.

Os primeiros capítulos de Gênesis, assinados por Boechat, compreendem as trajetórias de Adão (Carlo Porto) e Eva (Juliana Boller), enviados por Deus ao Paraíso logo após a Criação. Também as dos filhos do casal, Caim (Eduardo Speroni) e Abel (Caio Manhente), marcadas por uma grande tragédia.

Com direção geral de Edgard Miranda, Gênesis reúne nomes como Adriana Garambone, Antonia Morais, Cássia Linhares, Emílio Orciollo Neto, Flávio Galvão, Felipe Roque, Fernando Pavão, Flávia Monteiro, Floriano Peixoto, Francisca Queiroz, Gil Coelho, Giuseppe Oristânio, Igor Rickli, Jayme Periard, Laryssa Ayres, Maria Maya, Nina de Pádua, Oscar Magrini e Patrícia França, dentre outros.

A Record rodava cenas da novela no Marrocos quando, em razão da pandemia de coronavírus, os profissionais envolvidos foram obrigados a voltar para o Brasil. O cronograma ainda conta com diversas pendências em relação aos trabalhos no exterior; as viagens, porém, seguem em suspenso por conta dos desdobramentos da covid-19 no mundo.

Além disso, a grandiosidade da produção – especialmente a demanda por caracterizações e figurinos de maior complexidade – também atrapalha. No momento, o canal avalia o andamento das gravações de Amor Sem Igual; caso a trama contemporânea, de volta ao estúdio no último dia 10, siga sem nenhum problema, os protocolos acerca de Gênesis serão enfim estabelecidos.