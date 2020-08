Recuperado de lesão, Jair comemora volta com gol ao Atlético-MG e projeta melhora

Autor do gol que abriu o placar para o Atlético-MG na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, na partida de ida da final do Campeonato Mineiro, o volante Jair falou com a TV oficial do clube sobre a partida.

“Importante a vantagem, mas é pequena. Temos que entrar ligados e pensar em ganhar o jogo. É uma identidade nossa e do Sampaoli”, ressaltou o jogador.

A partida foi a primeira de Jair como titular sob o comando o treinador argentino. Ele se lesionou no período sem jogos, e no final de maio passou por uma artroscopia no joelho esquerdo.

“O grupo está há três meses treinando, eu estou há três semanas. Claro que estou abaixo de todo mundo, mas é uma coisa que só os jogos vão me dar ritmo”, ressaltou

O volante também comentou a adaptação para o estilo de jogo do comandante, no qual os volantes são muito acionados na armação de jogadas “Eu converso muito com ele, e me cobra muito a saída de jogo. Eu gosto de chegar na área e concluir. É uma característica minha”, disse Jair.

Com o triunfo, o Atlético-MG joga por um empate no jogo de volta para avançar à final do Estadual. Caso o América vença por um gol de diferença, quem avança é o Coelho, já que o time tem a vantagem do empate, por ter uma campanha melhor que a do Galo. O duelo ocorre na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência. O classificado enfrenta Tombense ou Caldense na decisão.