Red Bull Bragantino é campeão ao vencer o Guarani e embolsa R$ 360 mil

O Red Bull Bragantino venceu o Guarani por 1 a 0 nesta terça-feira, na Arena Barueri, e conquistou o Troféu do Interior. É o segundo título da equipe de Bragança Paulista na disputa, o primeiro após a parceria com a Red Bull.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Com a conquista, o clube de Bragança embolsa R$ 360 mil, prêmio pago pela Federação Paulista de Futebol (FPF), e também garante uma vaga na Copa do Brasil de 2021.

O gol da taça saiu ainda no primeiro tempo, da cabeça do zagueiro e capitão Léo Ortiz. O Guarani pressionou em busca do empate, mesmo com um jogador a menos por parte da segunda etapa, mas não conseguiu igualar.

Léo Ortiz comemora gol do Bragantino contra o Guarani Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Após fazer a melhor campanha do Campeonato Paulista na fase de grupos e ser eliminado pelo Corinthians nas quartas de final, o Bragantino entrou na disputa do Troféu do Interior já nas semifinais. A equipe eliminou o Botafogo-SP, nos pênaltis, após empate por 1 a 1, e avançou.

Por outro lado, o Guarani perdeu a chance de se igualar a rival Ponte Preta como maior vencedor da competição. O Bugre segue cinco taças, a última em 1974, contra seis da Macaca.