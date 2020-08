Rede Sesi divulga protocolo para reabertura de escolas

A rede Sesi – Serviço Social da Indústria já preparou um procolo com medidas de segurança para uma possível retomada das aulas presenciais.

Apesar de ainda não ter divulgado nenhuma data, a instituição preferiu já elaborar o documento para orientar pais, responsáveis, educadores e toda a classe de profissionais.

A cautela se dá em um momento de altos números de contaminação e mortos pela Covid-19 no Brasil. É mais uma das organizações escolares que se preocupa com o assunto, sendo que muitas delas já tem um panorama desfavorável para a retomada ainda em 2020.

Municípios da grande SP, por exemplo, já decretaram que as aulas só voltam a ser presenciais em 2021.

A rede Sesi por outro lado, ainda não dá certeza, mas por meio de uma reunião com os pais, foi definido que, por ora, as aulas continuarão sendo de reforço por meio da internet.

Protocolo divulgado pelo Sesi

De acordo com a rede Sesi, o protocolo foi montado com a ajuda de profissionais da saúde que compõem o quadro da própria instituição.

É um conjunto de diretrizes que se baseia nas já conhecidas orientações de órgãos de saúde internacionais e nacionais, como a OMS – Organização Mundial da Saúde.

Orientam também que as escolas devem seguir as determinações tanto das unidades da federação quanto dos municípios em que estão instaladas.

As unidades devem realizar mapeamento entre os pais dos estudantes para saber quais alunos poderão retornar às salas de aula. Além disso, orientações deverão estar presentes em todos os ambientes contendo informações sobre quantidade máxima de pessoas permitidas, lista de sintomas da covid-19 e medidas de profilaxia.

A orientação é de que o uso de máscara será obrigatório dentro dos 526 centros de educação. O protocolo também determina que funcionários e alunos tenham a temperatura aferida sempre que entrarem no ambiente escolar.

O retorno dos alunos também não poderá ocorrer por completo. A presença das turmas em sala deverá ser parcelada. Assim, parte deve permanecer em casa enquanto outra está na escola, com uma inversão periódica dos grupos.

No DF

As aulas nas escolas do Distrito Federal foram suspensas em 14 de março após publicação de decreto do governado Ibaneis Rocha (MDB-DF). Desde então, atividades presenciais das escolas do Sistema Fibra, Sesi e Senai, seguem fechadas em decorrência do avanço da pandemia do novo coronavírus.

O ensino Ead nas escolas Sesi teve início em 6 de abril e não tem data para acabar. Com isso, alunos das unidades do Gama, Sobradinho e Taguatinga seguem no regime de ensino não-presencial.

Por meio de assessoria, a rede Sesi do DF informa que já tem um protocolo para uma retomada parcial. Após pesquisa realizada com pais de alunos, decidiu-se por um retorno somente com atividades de reforço escolar às aulas on-line. A complementação ocorreria em turno contrário, mas as unidades do DF aguardam estabilidade no entendimento da justiça sobre a retomada em escolas particulares para colocar em prática.



