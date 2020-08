RedeTV! quer Libertadores após fim de acordo entre Conmebol e Globo

A RedeTV! vê com bons olhos a janela aberta com o fim do acordo entre Globo e Conmebol pela Libertadores. A quinta maior emissora do país é das mais interessadas no torneio, oferecido para as principais concorrentes da emissora carioca. Internamente, a chefia quer estudos para que o acordo seja viabilizado.

De acordo com o repórter Gabriel Vaquer, do UOL Esporte, o departamento comercial do canal paulista, com o apoio de Jornalismo e Esporte, está na fase de busca por anunciantes e tenta deixar tudo esquematizado para uma operação financeira adequada: que tudo esteja pronto para ser pago quando a negociação avançar.

A conversa é animadora pela flexibilidade da Conmebol nas primeiras conversas. A confederação apoia mudanças de datas e horários para que os jogos fiquem adequados à programação da emissora. Outro ponto é que o contrato, caso seja assinado, será por longos anos.

Ainda de acordo com a reportagem, um fator que pesa nas negociações de forma bastante positiva é a abertura da Conmebol em negociar valores mais baixos em relação ao acordo com a Globo, que não está fora do páreo pelo campeonato, mas entende que pode não ter mais a exclusividade do campeonato.

A venda pelos direitos de transmissão é conduzida entre Conmebol junto à empresa IMG. Uma licitação está descartada pelo pouco tempo até o reinício da competição, marcada para o mês de setembro.