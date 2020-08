Redmi K30 Ultra é anunciado com tela AMOLED de 120 Hz

A Xiaomi apresentou em seu evento comemorativo de 10 anos o Redmi K30 Ultra, smartphone que é inspirado no Redmi K30 Pro, mas traz certas mudanças em relação ao modelo original. A principal novidade fica por conta do display AMOLED de 120 Hz.

A tela mantém as 6,67 polegadas e resolução Full HD+ presentes no Redmi K30 Pro. Porém, o uso de AMOLED oferece brilho de até 1200 nit com menos consumo de bateria e a frequência mais alta garante a exibição de imagens mais fluidas.

Assim como o K30 Pro, o novo celular traz câmera frontal retrátilFonte: Xiaomi

A empresa também equipou o celular com uma tecnologia inteligente de ajuste de brilho. Com isso, o smartphone consegue gerenciar melhor a luminosidade para economizar energia.

Hardware

As especificações do Redmi K30 Ultra também incluem o processador Dimensity 1000+, chip da MediaTek feito em 7 nanômetros que possui oito núcleos e traz suporte para 5G. O produto também conta com bateria de 4.500 mAh com carregamento rápido de 33W.

Especificações do K30 Ultra trazem certas diferenças em relação ao K30 ProFonte: Xiaomi

O hardware marca uma grande mudança em relação ao Redmi K30 Pro. O modelo que serviu de inspiração para o dispositivo comemorativo chegou ao mercado com Qualcomm Snapdragon 865 e bateria de 4.700 mAh.

Câmera

Enquanto o hardware traz algumas diferenças, o sistema de captura de imagem do Redmi K30 Ultra é similar ao que temos no modelo K30 Pro. O dispositivo chega com quatro sensores traseiros e uma câmera frontal retrátil de 20 MP.

Visual traseiro do K30 UltraFonte: Xiaomi

O conjunto principal é liderado por um sensor de 64 MP da Sony, que vem acompanhado de câmeras extras com 13 MP ultrawide, 5 MP Macro e 2 MP para fotos com profundidade. As soluções conseguem gravar imagens em 4K e vídeos na qualidade Full HD em slowmotion.

As especificações do produto também incluem alto-falante estéreo duplo, motor de vibração linear, sensor infravermelho e suporte para NFC. Além disso, o modelo conta com leitor de digitais integrado na tela.

Preço e disponibilidade

O Redmi K30 Ultra será vendido em variantes com 6 e 8 GB de RAM. Na parte de armazenamento, o modelo contará com até 512 GB de memória, sem a possibilidade de expansão via MicroSD.

Xiaomi promete preços atraentes com o novo K30 UltraFonte: Xiaomi

O celular estará disponível na China a partir de 14 de agosto por valores a partir de 1.999 yuan, cerca de R$ 1.564 em conversão direta para a nossa moeda. Abaixo, você confere o preço de cada uma das variantes do K30 Ultra, que não tem previsão de lançamento fora da terra natal da Xiaomi:

6/128 GB : 1.999 yuan (R$ 1.564)

8/128 GB : 2.199 yuan (R$ 1.720)

8/256 GB : 2.499 yuan (R$ 1.955)

8/512 GB : 2.699 yuan (R$ 2.111)