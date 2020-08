Reforma tributária pode criar ‘imposto verde’

O governo federal está cogitando criar um “imposto verde” sobre a emissão de carbono. Esse imposto faria parte da reforma tributária. Esse tipo de imposto existe em outros países e é feito para taxar atividades poluentes que contribuem para o aquecimento global. A informação foi dada por Vanessa Canado, assessora especial do Ministério da Economia.

Além de terem o objetivo de diminuir o aquecimento global, o chamado “imposto verde” também pode ajudar a reduzir o desmatamento, pois parte de sua arrecadação cumpre esse propósito. De acordo com a assessora especial do Ministério da Economia, a equipe ainda está construindo “números e desenho” do possível imposto. A equipe ainda não definiu quais serviços e produtos podem ser taxados.

Além disso, se esse imposto for criado, outros seriam reduzidos. O objetivo final do governo é manter a carga tributária do país estável. Em outros países, as opções do “imposto verde” tributam combustíveis, como gasolina, diesel, gás natural e carvão, veículos, como automóveis e caminhões, e fábricas poluidoras.

Segundo Canado, esse imposto faria parte da segunda fase da reforma tributária, como “imposto seletivo”. Ele substituiria o atual Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI). Esse imposto seletivo também englobaria cigarros e bebidas alcoólicas, que, no jargão econômico, possuem “externalidades negativas”, já que têm efeitos colaterais sobre os consumidores. O ministro da Economia Paulo Guedes já falou recentemente que o país irá taxar emissões de carbono.