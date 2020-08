Regina Casé mostra mudança no visual para retomada das gravações de Amor de Mãe

Aos poucos Regina Casé se prepara para retornar às gravações de Amor de Mãe, novela da Rede Globo que teve a história interrompida por conta da pandemia do novo coronavírus. Em recente registro publicado no Instagram, a atriz exibiu a mudança no visual para entrar no clima da sua personagem, Lurdes.

“Com todo cuidado… devagarinho… dona Lurdes vem chegando. Nem lembrava que existia esse tipo de cabelo“, disse ela, brincando pelo fato de seus cabelos estarem lisos para a personagem.

No dia que marcou pelo retorno das gravações do folhetim, na última segunda-feira (10), após suspensão por quase cinco meses, Regina chamou a atenção ao publicar um meme nas redes sociais. Na imagem publicada, a atriz publicou um compilado com imagens com várias cenas de Lurdes.

“Tem tanto tempo que não faço a Dona Lurdes que tô com medo dela voltar com sotaque de gaúcha! Bah, guri! Onde é que tu tava, Domênico?”, escreveu ela na legenda da publicação, que disse também que ‘devagarinho está caindo a ficha’ do retorno ao trabalho.

Nos comentários, fãs e famosos se divertiram com o vídeo no qual mostra vários momentos da protagonista. “Vem dona Lurdes estamos com saudades!!!”, afirmou Pedro Guilherme, intérprete de Tiago, o filho de Victoria (Taís Araújo) no folhetim. “Vem com tudo, mainha”, disse Nanda Costa que faz parte do núcleo de Lurdes.

Para que a retomada fosse possível, foi criado todo um esquema de segurança que garante que apenas 20 pessoas ocupem o mesmo set de gravações. Assim, segundo informações da Revista Quem, cada colaborador vai desempenhar as funções de outros dois ou três.