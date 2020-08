Regina Casé volta a gravar Amor de Mãe, publica meme de Lurdes e diverte seguidores

No dia que marcou pelo retorno das gravações de Amor de Mãe, após suspensão por quase cinco meses, Regina Casé chamou a atenção ao publicar um meme nas redes sociais. Na imagem publicada, a atriz publicou um compilado com imagens com várias cenas de Lurdes.

“Tem tanto tempo que não faço a Dona Lurdes que tô com medo dela voltar com sotaque de gaúcha! Bah, guri! Onde é que tu tava, Domênico?”, escreveu ela na legenda da publicação, que disse também que ‘devagarinho está caindo a ficha’ do retorno ao trabalho.

Nos comentários, fãs e famosos se divertiram com o vídeo no qual mostra vários momentos da protagonista. “Vem dona Lurdes estamos com saudades!!!”, afirmou Pedro Guilherme, intérprete de Tiago, o filho de Victoria (Taís Araújo) no folhetim. “Vem com tudo, mainha”, disse Nanda Costa que faz parte do núcleo de Lurdes.

“Hahaha Ótimo relembrar Dona Lurdes! Só vem na minha cabeça: ‘aonde estará o meu amor’”, comentou uma internauta em referência a trilha sonora da novela das 21h. “Força Regina! Vai dar tudo certo!!”, consolou outro.

A segunda fase da trama de Manuela Dias vai contar apenas com 23 episódios com o retorno apenas em 2021. A equipe da novela, isso inclui a direção e o elenco estão confinados nos arredores dos Estúdios Globo. Além disso, os atores terão que fazer a própria maquiagem além de tomar outros cuidados.