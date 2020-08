Regina Duarte exalta trabalho de Paulo Guedes; ministro vive crise com Bolsonaro

Longe do mundo político desde que deixou a Secretaria Especial de Cultura do Governo Bolsonaro, Regina Duarte fez uma declaração pró-Paulo Guedes, atual ministro da Economia, no Instagram. A atitude da famosa surgiu em meio ao clima pouco amigável entre o economista e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Na montagem criada por grupos bolsonaristas, Guedes surgiu sério com o título de que foi “eleito o melhor ministro da Economia do mundo”, em 2019. “Orgulho mais uma vez de ser brasileira! Parabéns por seu trabalho, Ministro Paulo Guedes!”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

As manifestações de Regina e de grupos pró-governo vieram à tona após uma semana crítica para o relacionamento entre Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro. Contra a proposta da equipe do economista sobre o Renda Brasil, o Chefe do Executivo esbravejou e pediu emprego e não ajuda social.

“Ontem [terça, 25], discutimos a possível proposta do Renda Brasil, e falei: ‘Está suspenso’”, decretou o “capitão”. “A proposta como apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobre para dar a paupérrimos”, completou. A crítica pública a Guedes foi feita em um evento em Minas Gerais.

Em resposta e em tom ameno, o auxiliar desconversou sobre o puxão de orelha. “É assim mesmo. Ele é o presidente e é quem decide… As coisas são assim mesmo: a economia é o cara que faz o papel de mau, e a política é o cara que faz o papel do bem”, comparou.

Confira: