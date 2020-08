Regina Volpato desce até o chão rebolando e deixa todos chocados

Regina Volpato, 52 anos, continua mostrando ousadia por conta dos seus vídeos no Instagram e, desta vez, surgiu descendo até o chão no maior clima de descontração, ao som do funk Só Love, de Claudinho e Buchecha.

Por meio da função Reels, ela anunciou a sua live na rede social e escreveu: “Hoje tem Tinderzão e a gente tá como? Te aguardo hoje, a partir das 21h30”. Nos comentários, alguns seguidores foram ao delírio.

Outros, por sua vez, fizeram críticas e dividiram opiniões. “Maravilhosa, você mata algumas que estão comentando besteira de inveja”, defendeu uma fã. “Quer ser descolada, sem noção mesmo”, detonou outra.

“Que animação, pura diversão. É isso aí!”, declarou mais uma. “Adorei, maravilhosa, um tapa na cara das recalcadas que querem rebolar e ficam fazendo doce”, disparou uma quarta admiradora.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Regina ousa em sua rede social. Dias atrás, ela tirou a blusa que usava por cima e disparou: “Que calor, que calor, que calor… Que live maravilhosa”.

“Gente, quanta sensualidade”, comentou uma pessoa. “Que versatilidade incrível”, elogiou mais uma. “Quando você tirou a blusa até arrepiei”, reagiu outra.

Vale lembrar que a live tem como objetivo dar dicas de relacionamentos de forma divertida aos seguidores. Diariamente, ela também comanda o programa Mulheres, na Gazeta.

Confira: