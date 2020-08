Regina Volpato reclama de patrocinador na TV Gazeta e vídeo viraliza

A web resgatou no último domingo (23), uma gafe da apresentadora Regina Volpato durante o Mulheres, da TV Gazeta. Na edição de 10 de maio de 2018, a famosa recebeu o chef Estefano Zaquini, ex-MasterChef, e detonou o fogão cooktop da cozinha da atração, sem perceber que se tratava de uma permuta de um dos patrocinadores.

“Esse fogão é ótimo, mas às vezes a chama faz falta, né, Zaquini? Você teria na sua casa esse fogão?”, perguntou a ex-apresentadora do Casos de Família, do SBT. “De verdade? Não”, respondeu o ex-participante do reality show da Band. “Eu não [teria]. Eu não”, admitiu a jornalista.

Em seguida, Regina ficou em silêncio, e como se tivesse recebido um sermão da direção pelo ponto eletrônico, mudou o tom e encheu o cooktop de elogios. “Mas assim, muito chique esse fogão, né? Maravilhoso esse fogão, adoro esse fogão”, desconversou.

“É, eu não teria em casa porque é muita coisa para fazer. Às vezes faz falta uma chama”, rebateu Zaquini. “É porque é muito chique, né? Se eu pudesse eu teria esse fogão, falando sério agora, eu teria”, completou Regina. “Eu adoraria, eu ia gostar de ter esse fogão em casa”, argumentou, em meio aos risos de nervoso do chef.

O perfil Virei Jornalista compartilhou o vídeo no Instagram e recebeu uma resposta humorada da contratada da TV Gazeta. “Eu, né, mores”, brincou aos risos. O momento já foi visto por mais de 40 mil usuários da rede social.

Na última segunda-feira (24), Regina voltou ao assunto após a polêmica. A chef Izabela Dolabela ensinou a receita de uma galinhada e durante o preparo confessou que adora cozinhar em cooktop. “Que bom que você trouxe esse assunto. Eu adoro fogão assim, que fogão maravilhoso”, afirmou. “Eu adoro, ele é muito preciso, muito exato. As pessoas, às vezes, tem um pouco de preconceito, mas é muito bom”, complementou.

Confira: