Reinaldo Gottino explode contra internautas após declaração sobre caso de racismo

Reinaldo Gottino perdeu a paciência com internautas na tarde desta sexta-feira (7), durante a exibição do Balanço Geral SP. Ele repercutiu o vídeo chocante de racismo de um homem contra um entregador, e colocações feitas pelo apresentador geraram polêmica. Em resposta, o jornalista chamou os seus seguidores de “burros”.

Tudo começou quando o jornalista da Record se referiu ao homem que cometeu o racismo como “jovem” e revelou uma informação do delegado que entrou no caso, após o boletim de ocorrência feito por Matheus, o entregador vítima do ato racista. Segundo o comunicador, a família revelou por laudo que “o rapaz tinha problemas mentais”, mas não deixou claro de quem se tratava.

Após as críticas, o famoso foi ao Twitter e rasgou o verbo contra os seus fãs. “Os idiotas aqui não sabem diferenciar informação de opinião. Nós conversamos com o entregador. A família alega que ele tem problemas mentais. Isso não é opinião! Burros!”, ofendeu.

Espantados com a reação de Gottino, seguidores reagiram nos comentários. “Nunca vi ele sendo grosseiro assim”, desabafou uma. “Foi hackeado, só pode”, cogitou outro, assustado com a fala do ex-apresentador da CNN Brasil. “Muda isso aí, Gottinão. Tá parecendo que o entregador que tem problemas mentais”, aconselhou outro. “Está mal explicado. Quem tem problemas é quem ofende o entregador”, observou outra.

Ainda sobre o assunto, o âncora deu uma alfinetada em quem não entendeu o que ele escreveu: “Agora vai uma opinião: racismo é crime, ele deve ser preso. Se tiver problema mental que seja preso em um manicômio judiciário e a família responsabilizada. Isso é opinião e não informação”.

“Um grupo de entregadores que já foi vítima desse rapaz está na delegacia em Valinhos no interior de SP”, completou o apresentador, em outro post.

Confira a repercussão na web: