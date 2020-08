Reinaldo lamenta falta de imposição do São Paulo no Morumbi: “Ficamos devendo muito”

Desde a volta do futebol, o São Paulo ainda não conseguiu vencer em sua casa. Em dois jogos, foram duas derrotas, ambas por 3 a 2. Mas, a mais doída foi contra o Mirassol, que culminou na eliminação tricolor no Paulistão, ainda nas quartas de final do torneio.

Segundo o lateral-esquerdo Reinaldo, que lamentou a falta de atenção nos gols dos adversários, faltou mais imposição do elenco são-paulino para buscar a vitória.

“Faltou a gente se impor mais na partida e fazer o que o professor Diniz pede sempre, que é sempre buscar o gol, mas com muito cuidado na defesa. Sabemos que não foi só a defesa que vacilou, mas sim o time todo. Faltou tudo, ficamos devendo muito neste dois jogos no Morumbi, em que não conseguimos o resultado positivo”, disse.

O atleta de 30 anos ainda comentou sobre a sensação de ter sido eliminado do Estadual precocemente, revelando sentir vergonha de até mesmo ir para a sua casa.

“É um sentimento muito ruim, de muita tristeza, estou aqui há muitos anos e cada eliminação dói muito. Meu sentimento é de vergonha, de não querer nem ir para casa ver meu filho e minha esposa, que torcem tanto por mim”, afirmou.

Agora, o São Paulo se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro. A primeira rodada está marcada para o dia 8 de agosto, e o Tricolor inicia a sua trajetória diante do Goiás, fora de seus domínios.