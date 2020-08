Relação de Gusttavo Lima com a Globo melhora após convite

Após um período de “climão”, tudo indica que Gusttavo Lima e Globo estão fazendo as pazes. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, antes da emissora adiar o retorno das gravações do Domingão do Faustão no estúdio, o sertanejo foi convidado para o programa.

Para quem não sabe, a produção pensou em retornar com os trabalhos nos Estúdios Globo no final do mês passado. A atração contaria com apenas um convidado, número reduzido de bailarinas e nada de plateia.

No entanto, por recomendação médica, Fausto Silva foi aconselhado a permanecer em casa, que é de onde o apresentador tem comandado o dominical desde o início da quarentena.

Para quem não sabe, Gusttavo Lima e a Globo estavam com a relação estremecida há um tempo. De acordo com o colunista, a razão do climão teria sido por causa da saída do sertanejo da Som Livre, após 8 anos de parceria. Agora, o cantor é contratado da Sony Music.

A última vez que o músico esteve na emissora foi em julho de 2018. Na ocasião, Lima gravou o Conversa com Bial e o SóTocaTop, tudo no mesmo dia.

Em meio à quarentena, Gusttavo se reinventou com lives. As apresentações musicais foram marcadas por alto número de visualizações.