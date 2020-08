Relator afirma que ‘nova CPMF’ é ruim para o Brasil

Relator disse também que a real intenção do governo com a criação do imposto não está clara

O deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP-PB e relator da reforma tributária, criticou a criação da “nova CPMF”. De acordo com o relator, o novo imposto é ruim para o Brasil, pois incide sobre toda a população. Além disso, o relator afirma que a real intenção do governo com o imposto ainda não está clara. “Já há indicação de que esse novo imposto seria criado para custear um projeto de renda básica. Já é outro direcionamento. A proposta não está clara. Eu não defendo aumento de carga tributária. Sempre tentam recriar a CPMF. Mas, como relator, estou aberto a escutar todas as propostas”, afirmou o relator em live ao Valor Econômico. Você Pode Gostar Também: Também de acordo com o deputado, acabar com a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento teria custo anual de R$ 327 bilhões. Para ele, uma alternativa seria por fim à contribuição de empresas apenas para funcionários que recebem até um salário mínimo. Paulo Guedes, ministro da Economia, defende a criação da “nova CPMF” como forma de compensação ao fim da contribuição sobre a folha de salário. De acordo com Guedes, a prática seria a solução para diminuir a informalidade e criar empregos. O governo também afirma que a “nova CPMF” irá ajudar a bancar o programa Renda Brasil, que pode entrar em vigor após o fim do auxílio emergencial.