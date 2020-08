Relembre 8 curiosidades de Tapas & Beijos, série que voltou com tudo na Globo

Uma das séries de maior sucesso na história da Globo, Tapas & Beijos voltou a ter episódios exibidos na última terça-feira (4). A emissora passa a transmitir um compacto com os melhores momentos do programa, que ficou no ar entre 2011 e 2015, totalizando mais de 160 episódios.

Relembre algumas curiosidades da atração, que conta as divertidas histórias de Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão):

Do Paquistão para Copacabana

Meses antes de estrear Tapas & Beijos, as atrizes Fernanda Torres e Andréa Beltrão ensaiaram protagonizar uma série juntas, que foi exibida como especial de fim de ano na Globo com o título de Programa Piloto. A atração, também criada pelo escritor Cláudio Paiva, e do diretor Maurício Farias, seria uma espécie de nova versão da TV Pirata.

A trama se desenvolve durante a realização de uma novela fictícia ambientada no Paquistão, mas o projeto não agradou a direção e serviu apenas para comprovar a química entre as atrizes. Os atores Otávio Müller e Fernanda de Freitas também fizeram parte do especial e foram aproveitados no ano seguinte no novo projeto de Paiva e Farias.

Vida de solteiras / vida de casadas

Na primeira temporada, Tapas & Beijos retratou a busca de mulheres solteiras e independentes por um amor. Sueli queria se apaixonar de novo após se separar do mau-caráter Jurandir (Érico Brás), por quem ainda tinha recaídas, enquanto Fátima vivia o papel da “outra” ao se relacionar com Armane (Vladmir Brichta), casado e pai de família.

A partir da segunda temporada, houveram mudanças na dinâmica da história para dar um fôlego à atração. Fátima se tornou a esposa oficial de Armane, enquanto sua melhor amiga casou-se com Jorge (Fábio Assunção).

Os novos relacionamentos trouxeram novos conflitos e agregados, como, por exemplo, o namoro de Bia (Malu Rodrigues), enteada de Sueli, com Jurandir, o ex-marido da madrasta.

Homenagem

Em junho de 2012, a série teve um episódio inteiro inspirado em Avenida Brasil. Enquanto Fátima só pensava em assistir à novela das nove, Armane contratou uma empregada que, por coincidência, atendia pelo nome de Carminha (Stella Rabello).

Em determinado momento, a vendedora perde a paciência com a nova funcionária da casa e protagoniza um acerto de contas com ela, igualzinho na trama.

Em paralelo a isso, Sueli também viveu conflitos de mocinha ao reencontrar um amor de infância, Cenoura (Marcello Airoldi), que por sua vez estava de casamento marcado com outra mulher. O episódio se encerra com Sueli congelada ao ter que explicar para Fátima sobre o seu encontro extraconjugal.

Troca-troca

Um fato curioso é que Márcia, a ex-esposa de Jorge e mãe de Bia, foi vivida por três atrizes diferentes ao longo da série. Na primeira temporada, a personagem apareceu em uma única cena, da qual foi interpretada por Luciana Birolli.

No ano seguinte, Marcinha, como era chamada pelos mais chegados, foi encarnada por Fabiana Gugli, em um episódio especial de Dia das Mães. Já na terceira temporada, a rival de Sueli passou a ser respondida por Malu Galli, atriz recém-saída de Cheias de Charme, e ganhou mais destaque na trama.

Visitantes especiais

Presença rara na televisão brasileira, Sonia Braga gravou uma participação especial na primeira temporada de Tapas & Beijos, que aliás marcou como sua última aparição em programas da Globo.

A atriz encarnou Helô, uma artista geniosa que faz os preparativos para seu casamento e tem interesse em fechar com a Djalma Noivas a organização do evento como permuta.

Ao longo de cinco temporadas, a série contou com várias outras presenças importantes, como Daisy Lúcidi, Paulo Betti, Paolla Oliveira, Bianca Comparato, Marcius Melhem, Fabíula Nascimento, Sérgio Guizé, Fábio Lago, Miá Melo e Yoná Magalhães.

É ódio, é desejo

Em 2014, a série surpreendeu o público com uma nova abertura. A música tema, até então cantado pela banda Calypso, passou a ser interpretado por Sidney Magal, por sugestão de Fernanda Torres.

Segundo o jornalista Fernando Oliveira, a troca foi motivada por supostos comentários homofóbicos de Joelma, que até então era a vocalista do grupo. Em uma entrevista ao site Ego, a cantora chegou a comparar gays a drogados e gerou desconforto no elenco.

Hora de parar

Segundo Andréa Beltrão, o fim de Tapas & Beijos foi discutido com a equipe já no início da terceira temporada. “O grupo todo, elenco, direção, redatores, achou que precisava colocar um ponto final no programa, porque muitas pessoas do grupo, eu inclusive, gostariam de fazer outros projetos e não ficar ali indefinidamente só pelo fato de a série ser um enorme sucesso de audiência”, falou a atriz, que passou 8 anos interpretando a Marilda em A Grande Família, série que ficou no ar por 14 anos.

Beltrão também contou que a direção da Globo foi informada sobre a decisão da equipe um ano e meio antes, e teve tempo de preparar a estreia de Mister Brau como série substituta.

Saudade

Tapas & Beijos era uma paixão para o saudoso Flávio Migliaccio, que faleceu em maio recente. Ao se despedir do Seu Chalita, no último dia de gravação da série, o ator distribuiu para a equipe um DVD com apresentação de fotos com os melhores momentos do programa.

O material também continha agradecimentos para todos os profissionais envolvidos, inclusive os que não trabalhavam no vídeo, como figurinistas, maquiadores e cabeleireiros. Migliaccio costumava dizer que o Rei do Beirute era um dos personagens que ficariam eternizados em sua carreira.