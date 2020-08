Renata Vasconcellos revela mistério sobre máscaras anticoronavírus

A apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, usou o Instagram para compartilhar com seus seguidores um click para lá de inusitado e aproveitou para revelar que não abre mão das máscaras anti-Covid 19, mas que não se preocupa tanto com a estética do acessório.

“E quem tem tempo para passar essas máscaras? Vai amassadinha mesmo…“, disse ela na legenda da imagem em que aparece usando uma proteção branca.

Nos comentários, os admiradores da jornalista se divertiram com a informação. “Tem q passar para matar o virus o Dr. Dráuzio disse“, afirmou uma moça. “Deviam normalizar a gente a não passar as roupas também, né Renata?“, indagou um rapaz aos risos. “Até com a máscara amassada continua linda“, elogiou um outro.

Renata, que é bastante discreta com relação às suas redes sociais, recentemente surpreendeu a todos ao atender um pedido de uma fã do Jornal Nacional na rede social.

Na ocasião, a moça tentou chamar a atenção da jornalista dizendo que pararia de tomar refrigerante, caso ela surgisse no JN do dia seguinte com um look indicado.

A condição seria que a âncora optasse por uma roupa verde e cabelo solto, para indicar que recebeu a mensagem, e foi assim que ela fez.

Na noite de sexta-feira (24), a companheira de William Bonner na bancada surgiu da forma que a fã sugeriu e levou os internautas ao delírio.