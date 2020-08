Renato Gaúcho reprova ligação de Jesus para Cebolinha às véspera do Gre-Nal: “Não é normal”

Renato Gaúcho não escondeu a insatisfação com a postura de Jorge Jesus durante as negociações do Benfica com o Grêmio para ter Everton Cebolinha.

Depois da conquista do Tricolor no Campeonato Gaúcho, o técnico reprovou a forma com que o português se aproximou do atacante. “A coisa que me aborreceu e ao presidente foi o Jorge Jesus telefonar para o jogador. O estrangeiro vem aqui, faz um bom trabalho e a imprensa brasileira trata como normal. Não é normal”, comentou Renato

“Ele ligou na segunda-feira, fez a cabeça do jogador. Em momento algum Everton disse que não queria jogar, o Benfica que pediu para não jogar. Uma que a negociação ainda não está certa, outra que, seja quem for o treinador, isso não existe. Se eu ligo para um jogador do Benfica na véspera da decisão, como seria tratado na imprensa portuguesa? A gente já sabia o que tinha acontecido, ficamos calados, mas isso não pode acontecer”, completou

Próximo de acertar sua transferência para a equipe lusitana, Cebolinha chegou a ser dúvida para a final contra o Internacional, mas o comandante afirmou que o próprio atleta pediu para atuar.

Agora, segundo Renato, as conversas esfriaram. “O presidente foi muito feliz quando falou que, por esse ato do Jesus no Benfica, as negociações deram uma retrocedida. Certíssimo, está de parabéns. Se eu ligo para um jogador de lá, só eu sei o que iria escutar”, disse.