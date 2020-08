Renato Góes perde contrato de prazo longo com a Globo

Renato Góes engrossou a lista de dispensados da Globo. A informação da jornalista Patrícia Kogut foi confirmada pela emissora, que garantiu portas abertas para o ator em futuros projetos das plataformas do grupo. Renato, aliás, é nome certo – agora contratado por obra – na segunda temporada de Diário de um Confinado, série com exibições no streaming e nas TVs aberta e fechada.

Góes vai interpretar um dos amigos do protagonista Murilo (Bruno Mazzeo) nos novos episódios da série gravada remotamente; Marcello Novaes e Luís Lobianco também foram escalados. Os novos episódios da produção veiculada tanto na Globo quanto no Multishow e no Globoplay vão debater a flexibilização, após o longo período de isolamento social determinado pela pandemia de coronavírus.

Renato Góes estreou na Globo em 2006, respondendo pela fase jovem de Lance (Marcos Pasquim) em Pé na Jaca. Três anos depois, viveu Gustavo (Marcos Palmeira) nos flashbacks de Cama de Gato. Entre os dois folhetins, participou de Água na Boca (2008), última novela produzida pela Band. Foi também apresentador do Comentário Geral, na TV Brasil.

Esteve em Cordel Encantado (2011), Joia Rara (2013) e Órfãos da Terra (2019), todas de Duca Rachid e Thelma Guedes; nesta última, interpretou o protagonista Jamil. E dividiu o herói de Velho Chico (2016), Santo, com Domingos Montagner. Após Os Dias Eram Assim (2017), foi escalado para Deus Salve o Rei (2018), às 18h; declinou do papel logo após o início das gravações, alegando cansaço.

Cabe lembrar que, nos últimos meses, a Globo dispensou vários profissionais. Casos do apresentador Zeca Camargo, dos autores Aguinaldo Silva e Miguel Falabella e do humorista Renato Aragão. Vera Fischer, que deixou a casa após 40 anos de parceria, já debate sua volta; a atriz deve integrar o elenco de Olho Por Olho, trama de João Emanuel Carneiro para às 21h.