Renato Lombardi chora no Balanço Geral e emociona apresentador ao vivo

O Balanço Geral SP, da Record, deu um tempo das notícias tristes para um momento de grande emoção, nesta sexta-feira (21). Renato Lombardi foi surpreendido com uma homenagem e chorou muito ao vivo, emocionando Reinaldo Gottino e Fabíola Reipert.

Tudo aconteceu quando o apresentador e a fofoqueira entregaram um quadro que mesclava o rosto do colega com o de Charles Chaplin (1889 – 1977). A obra foi pintada pelo artista plástico Fernando Quevedo. A reação do comentarista de segurança, no entanto, surpreendeu.

“Eu confesso que jamais imaginei isso. Quando eu comecei a ver os quadros, eu pensei comigo: ‘Poxa, adoraria ter um quadro desses na minha sala’. Vocês são demais, me fazem chorar sempre, é impressionante”, disparou o integrante do vespertino da Record, visivelmente emocionado.

O comentarista recebeu o presente em sua casa, de onde tem feito as participações nas atrações da Record, pois integra o grupo de risco do novo coronavírus.

Antes de ter o quadro em suas mãos, Renato Lombardi foi enganado por Gottino, que avisou ao público que um “grande nome da televisão brasileira” seria homenageado na atração. Para despistar o comentarista, o apresentador até brincou afirmando que poderia ser Celso Portiolli. Fabíola apostou em Luiz Bacci.

“Que coisa maravilhosa. Olha, muito obrigado! Meu Deus do céu, é impressionante isso, jamais imaginei passar por isso. Você atinge uma carreira, trabalha tanto em tantas coisas. Quando você acha que as coisas estão parando para você, as coisas renascem. Isso é um renascimento cada vez mais”, desabafou o comentarista.

Ao ver o colega aos prantos, Gottino e Reipert se comoveram. “Faz um mês que o Fernando Quevedo está fazendo essa obra, ficou pronta na quarta (19), ele mandou para a gente a foto e dissemos: ‘Meu Deus, o Lombardi vai adorar!’”, destacou o apresentador.