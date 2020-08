Renyer, do Santos, avança em recuperação e inicia trabalho com bola

Recuperação de Renyer evoluindo bem rápido. Atacante já faz treinos individuais com bola. Na esteira não tem mais limitações no joelho. Santos. Após cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado do joelho direito em março, o atacante iniciou trabalho individual com bola nessa semana, após menos de cinco meses.

O jovem de 17 anos não possui mais limitações na esteira e faz a transição para o campo, além de trabalho de fortalecimento. Dessa forma, o retorno pode ocorrer antes do previsto – o tratamento costuma variar de sete a oito meses.

Renyer estreou profissionalmente neste ano e sofreu a lesão em treinamento pela seleção brasileira sub-17. Ele atuou três vezes sob o comando de Jesualdo Ferreira em 2020.

Destaque nas categorias de base, Renyer tem contrato até dezembro de 2022. A multa rescisória é de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 625 mi).