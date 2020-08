Reportagem do JN envolvendo Flávio Bolsonaro e loja de chocolates dá o que falar

O JN ganhou as redes sociais após uma nova matéria bombástica contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). O telejornal da Globo teve acesso ao depoimento do empresário, que afirmou que o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fraudava notas fiscais da franquia da loja de chocolates.

O político é dono de uma loja de chocolates em um shopping na Barra da Tijuca desde há 5 anos, e comprou o estabelecimento do empresário Cristiano Correia Souza e Silva, que já tinha uma loja da mesma franquia em outro shopping.

Dentro da investigação da rachadinha, o MP chamou Cristiano para prestar depoimento. Ele disse que Flávio vendia produtos abaixo da tabela da Kopenhagen. Por exemplo: se o Panetone custava R$ 100 reais na tabela, era vendido a R$ 80 reais. Cristiano apontou a prática como “infração contratual”.

A Kopenhagen foi procurada pelo JN, e confirmou a denúncia de uso de preço fora da tabela. O empresário contou ao MP que ele e a mulher receberam ameaças por e-mail depois que a denúncia chegou ao grupo de conversas dos franqueados da Kopenhagen.

O empresário disse que, no dia 23 de dezembro de 2016, Alexandre Ferreira Dias Santini, sócio de Bolsonaro, também enviou pelo aplicativo de mensagens uma imagem para a mulher dele de pessoas sendo enforcadas. Assustados, eles fizeram um boletim de ocorrência.

Para vc que não está assistindo JN: a loja de chocolate do bozinho vendia abaixo do o preço de nota, foi multada pela franquia, foi denunciada por outros franqueados, os denunciantes foram ameaçados — John 🤞 the sun always shines on TV (@JOHNTRANE_) August 14, 2020

Denúncia gravíssima no #JN: o ex-dono da franquia de chocolates comprada por Flavio Bolsonaro denunciou que a loja estava vendendo produtos abaixo do valor de tabela. A auditoria da Kopenhagen foi até lá e CONSTATOU a fraude.

Após isso, o denunciante foi ameaçado

