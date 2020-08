Repórter da Globo chora ao noticiar morte de casal por coronavírus

Segurar a emoção ao falar sobre as mortes da Covid-19 nem sempre é possível. A repórter Eduarda Demeneck mostrou isso, nesta sexta-feira (7), durante o Jornal do Almoço, da NSC TV, afiliada da Globo de Santa Catarina.

Durante o noticioso, a jornalista se emocionou ao vivo ao noticiar a morte de um casal por coronavírus na cidade de Otacílio Costa. Direto da sua casa, a repórter – responsável por cobrir os fatos da Serra catarinense e Meio-Oeste – não conseguiu terminar a sua entrada.

Tudo aconteceu quando ela noticiava que o motorista da Samu Francisco Geraldo Pereira, de 61 anos, e a mulher dele, Elizete Coelho Pereira, de 54 anos, deixaram três filhos e uma neta.

“Ela [filha do casal] disse que um momento muito difícil que estão passando e a gente compartilha dessa dor com eles. Deve ser muito difícil. Ela mandou um vídeo gravado em maio de 2018 e por isso encerro minha participação com ele e pedindo, cuidem-se, por favor”, afirmou a jornalista, com a voz embargada.

Direto do estúdio, a apresentadora do Jornal do Almoço, Laine Valgas, também se emocionou junto com Eduarda e tentou confortar a colega de trabalho, que apareceu enxugando as lágrimas, após um vídeo do casal.

“É normal porque a gente é ser humano, né Duda. […] Vamos em frente, respirando, isso quer dizer que a gente tem coração que bate e que se importa com quem está assistindo a gente também”, desabafou a apresentadora da Globo.

A âncora ainda reforçou o apelo para as pessoas se cuidarem durante a pandemia, ficando em casa: “Lidamos com essas notícias mais pesadas todos os dias, por isso que a gente pede com tanto carinho que quem está em casa se cuide porque a gente não quer estar aqui noticiando a sua morte depois”.