Repórter do SBT se emociona ao vivo após noticiar morte de personal trainer

Repórter do SBT Interior, a jornalista Melissa Alcântara não conteve as lágrimas quando deu detalhes de um momento emocionante durante o enterro de Andressa Serantoni, personal trainer assassinada a facadas em São José do Rio Preto, São Paulo. O momento ocorreu durante o SBT Interior 1ª Edição na última quinta-feira (13).

Tudo começou quando a jornalista comentou que a irmã da vítima sentou ao seu lado e presenciou a hora que várias pessoas foram até ela. “Começou a chorar e as pessoas começaram a ampará-la. Eu só fiquei quietinha ouvindo e realmente não consegui manter esse distanciamento profissional que às vezes é exigido da gente”, desabafou.

Melissa revelou que a vítima é sobrinha de um colega de profissão. “Eu também não tive coragem de ir até lá cumprimentá-lo, mas ele veio até aqui e, mais uma vez, eu não consegui conter a emoção. Então, eu peço desculpas, mas é isso o que aconteceu”, explicou.

Do estúdio, o apresentador Marcelo Casagrande disse que as desculpas não eram necessárias. “Por trás da profissional Melissa, que é competente e tem anos e anos de carreira, tem também uma pessoa com sentimentos, que acaba se envolvendo com a história como todos”, defendeu.

Andressa Serantoni foi assassinada na quarta-feira (12), e de acordo com a Polícia Militar, a personal foi até a casa da mãe para alimentar o cachorro da família quando percebeu que a vizinha estava filmando o momento com o celular. As duas começaram a discutir e o marido da vizinha ouviu. Ele saiu com uma faca e com a ajuda da esposa esfaqueou a personal trainer.

Confira:

Repórter do SBT chora ao vivo na cobertura de velório de personal trainer assassinada. Mulher foi morta após questionar o porquê de estar sendo filmada por aparelho celular.#SBTInterior1 | @sbtnointerior pic.twitter.com/gbabEa8fyw — Luiz Ricardo (@excentricko) August 15, 2020