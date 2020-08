Repórter é atrapalhado por “invasão” da filha ao vivo em telejornal da Globo

O repórter Daniel Scola foi surpreendido pela participação da filha, Jojo, de 2 anos, no Bom Dia Rio Grande, da RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Ele estava ao vivo conversando com a âncora Simone Lazzari quando foi chamado pela herdeira.

O jornalista dava detalhes sobre a flexibilização da quarentena na região quando a criança apareceu. “Papai! Papai! Papai!”, chamou Jojo. “Já vamos”, respondeu o famoso. Sem sucesso, ele segurou a filha no colo.

“Este é o risco de fazer a participação de casa, né?”, afirmou Scola. “É a semana do Dia dos Pais, Scola. Está liberado. Bom dia , Jojo”, desejou Lazzari.

Durante a participação, Jojo viu o celular ligado e pediu uma foto do momento. “Que amor! Que linda!”, reagiu a apresentadora. “A gente faz de casa, né Simone…”, avaliou Daniel.

O governo do RS flexibilizou as atividades na bandeira vermelha do distanciamento controlado. Até o momento, o estado já atingiu mais de 76 mil infectados e 2.163 mortes.

Confira:

Atenção, atenção! Daniel Scola tem uma nova parceira de comentário no #BomDiaRioGrande: a pequena e MUITO fofa Jojo 😍😜 pic.twitter.com/zysoS5DjCf — RBS TV (@rbstv) August 5, 2020