Reservas do Bahia empatam com o Jacuipense e garantem vaga na final do estadual

Neste domingo, o Bahia ficou em um empate por 2 a 2 com o Jacuipense, em casa, e garantiu a vaga na final do Campeonato Baiano. Na última quinta-feira, o Tricolor de Aço havia vencido por 2 a 0. Como os comandados de Roger Machado atuaram pela Copa do Nordeste no sábado, o time entrou em campo com os reservas pelo estadual.

O Bahia conseguiu abrir o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Saldanha desceu pelo meio e encontrou Jadson, que invadiu a área pela direita e finalizou forte para marcar. Já na segunda etapa, Rafael Bastos arriscou falta de muito longe e deixou tudo igual.

🎥⚽ Vídeo do gol de Jadson pic.twitter.com/OBUn1gs2Ds — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 2, 2020

Logo em seguida, o Bahia voltou à liderança do placar. Caíque dominou dentro da área e serviu para Jeferson Douglas marcar o segundo do time. No entanto, o Jacuipense voltou a empatar, em chute de fora da área de Raniele.

Na final, o Bahia enfrentará o Atlético-BA, que foi derrotado pelo Juazeirense neste domingo por 1 a 0. No entanto, no jogo de ida, o finalista havia vencido por 4 a 1.

Campeonato Pernambucano

Também neste domingo, Salgueiro e Santa Cruz empataram em 1 a 1, no estádio Cornélio de Barros, na primeira partida da final do Campeonato Pernambucano. Renato Henrique fez para os mandantes, enquanto Danny Morais marcou para o Cobra Coral.

O Salgueiro abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com Renato Henrique finalizando de fora da área. No entanto, três minutos depois, Danny Morais aproveitou cruzamento dentro da área e desviou bem de cabeça para deixar tudo igual.

O segundo jogo da decisão do Pernambucano acontecerá na quarta-feira, às 21h30, no Arruda.