Retomando tradição dos anos 90, Liverpool lança primeiro uniforme com a Nike

O Liverpool divulgou neste sábado o seu novo uniforme com a Nike, a nova fornecedora de materiais esportivos do clube. De momento, apenas a primeira camisa foi divulgada.

É notável a gola em V, com as cores verde-azulado e branco, relembrado os fardamentos dos Reds entre 1993 e 1996.

O tom vermelho da camisa representa a cidade de Liverpool e lembra a sombra do Liver Bird, que fica no topo do famoso Liver Building, um dos principais pontos turísticos da cidade do noroeste inglês.

O produto já está à venda nas lojas físicas e online dos Reds. O site para venda ficou congestionado nos momentos seguintes ao lançamento.

“No início de qualquer nova parceria, é importante mostrar o máximo respeito, e fizemos isso concentrando-nos na identidade principal do clube”, falou Scott Munson, vice-presidente da Nike.

A parceria entre Liverpool e Nike foi possível apenas depois de problemas com a antiga fornecedora de materiais esportivos do clube, a New Balance. O acordo com a nova marca tinha sido oficializado no início da janeiro deste ano. Não se sabe a duração do contrato, bem como os valores envolvidos.