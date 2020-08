Revoltada, dona de restaurante quebra obra na frente de Romero Britto

Romero Britto caiu na boca do povo nas últimas horas e não foi por causa de uma nova criação, mas por uma vingança de uma cliente em sua loja. A dona de um restaurante foi até a galeria e tirou satisfação com o artista após ter sido acusado de maltratar os funcionários do estabelecimento junto com um amigo.

O vídeo do momento bombou nas redes sociais. Nele, uma mulher fala em espanhol dando a entender que o episódio ocorreu fora do Brasil. “Eu exijo que você nunca vá ao meu restaurante e ofenda minha equipe. Eu te respeitava como artista!”, esbravejou ela.

Quando percebeu que a empresária estava pronta para arremessar uma de suas esculturas de porcelana em formato de maçã no chão, Britto se assustou e tentou segurar sua criação com as duas mãos, mas não deu tempo. Internautas disseram que o objeto era um dos mais caros da loja, entre R$ 1,9 mil e R$ 9,1 mil.

Entre os milhares que se manifestaram sobre o assunto, Felipe Neto chamou a atenção. “Certeza que o Romero Britto vai lançar um quebra cabeça dessa obra custando R$799,00”, especulou o youtuber.

O público apoiou a iniciativa da cliente e pediu que uma outra obra fosse destruída: o quadro em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Alguém avisa a moça que quebrou a obra do Romero Brito que nós temo s mais um trabalhinho”, disparou um usuário do Twitter.

Confira:

Romero Britto foi com um amigo no restaurante e destratou os funcionários. A dona do estabelecimento não gostou nada, foi até a galeria do artista, comprou a obra mais cara e a tacou no chão na frente do brasileira. PASSADA! pic.twitter.com/s8aqkokEbf — OLHA SÓ KIRIDINHA (@OlhaKiridinha) August 14, 2020

twitter indo dormir mulher quebrou obra de romero britto o twitter: 👁👄👁 — Lucas Rangel (@LucasRanngel) August 14, 2020

vakinha pra comprar mais obras do romero britto pra essa moça pra que ela possa destruir todas elas https://t.co/wKfyRZxmF1 — milena (@wwwmlna) August 14, 2020

Romero Britto, óleo sobre tela digital, 2020. pic.twitter.com/3rIbPuFbtA — Glitchzilla (@glitchzilla) August 14, 2020

A dona do restaurante e uma funcionária chegando na loja do Romero Britto pic.twitter.com/OJQLVkAEK9 — FaçanhaSil (@facanhassil) August 14, 2020

E metade da população descobre que Romero Britto ainda está vivo… pic.twitter.com/jLtMnU9j8K — Camilla de Lucas (@camilladelucas) August 14, 2020

Os funcionários do restaurante da mulher que quebrou a obra do Romero Britto pic.twitter.com/afhdCVdJza — regininha do clone (@MedaLuiz) August 14, 2020

Sempre quis fazer isso com um Romero Britto pic.twitter.com/Ki7qkCo2ND — Marcel Cordel (@Marcelspoonman) August 14, 2020