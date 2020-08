Revoltado, Érick Jacquin xinga prato de cozinheiro vencedor do MasterChef

Érick Jacquin surpreendeu pelo tom durante o quarto episódio da nova temporada do MasterChef, na Band, na noite da última terça-feira (4). De todos os alvos do chef francês, o que mais chamou a atenção foi um comentário feito contra o participante Paulo Henrique e seu prato, um terrine de salmão com molho bisque.

O jurado afirmou que o estudante de medicina errou no preparo da receita. “Você fez um molho bisque… Você usou lagosta? Camarão?”, questionou. “Não”, respondeu Paulo. “Então, você não fez bisque porr* nenhuma”, disparou Jacquin.

“Bisque vai crustáceo, você fez um fumê de peixe”, corrigiu. Mesmo com o ataque, Paola Carosella, Henrique Fogaça e Érick Jacquin apontaram Paulo Henrique como o melhor cozinheiro amador da noite. “Eu gostei. Um clássico! Corajoso”, ressaltou o famoso.

“Tem que trabalhar a cabeça para vir pra cá. Não só o talento para a gastronomia. A cabeça é muito importante”, apontou Ana Paula Padrão. Na hora da avaliação entre os jurados, Jacquin provocou a mente dos participantes e saiu cantarolando. “Ele vai cantando. Eu morrendo e ele cantando”, reclamou um dos participantes.

Na web, o público percebeu a postura mais dura do contratado da Band e repercutiu o palavrão durante a apresentação do prato de Paulo, que levou para casa o quarto Troféu MasterChef da 7ª temporada.

Confira a repercussão na web:

E o Jacquin está de volta nos Trendings… 😀😀😀 Dessa vez por causa do MasterChef. pic.twitter.com/zngX3nOYY7 — Chung-chan (@ChungBezerra) August 5, 2020

#MasterChefNaBand A paola sendo fofa com os participantes // o jacquin falando mal pic.twitter.com/Xkhk0E5im2 — Comentei (@Anny36626921) August 5, 2020

vai chorar? vai chora, eu gosto! meu o jacquin ta demais hj #MasterChefNaBand pic.twitter.com/1sIuW2CHQQ — 𝒜𝓃𝒶 (@ac_anacarvalho) August 5, 2020

Assistindo #MasterChefNaBand para ver o Jacquin brigando com os participantes pic.twitter.com/sYzLM6wZcg — Gabriel (@oliveirabilu) August 5, 2020

O Jacquin hoje tá atacado!!!#MasterChefNaBand pic.twitter.com/IdBgiSopYL — 🍷 4 milHÕES: atura ou surta ⚡ (@C_F_shipper) August 5, 2020