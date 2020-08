Revoltado, Neto rasga o verbo contra Alexandre Pato na Band

Neto rasgou o verbo contra Alexandre Pato durante Os Donos da Bola da última sexta-feira (14), pelo fato do principal atacante do São Paulo ter ficado no banco de reservas no confronto com o Fortaleza. O jogo foi vencido pelo clube paulista por 1 a 0, mas foi marcado pelo baixo desempenho do time comandado por Fernando Diniz.

Ontem, o técnico colocou Liziero na vaga do genro de Silvio Santos. “Ele virou quarta ou quinta opção. Pato, para de jogar bola! Para de jogar bola! Para passar vergonha? Não entrar contra o Fortaleza, que deu um chocolate no segundo tempo. Quem foi o melhor jogador em campo? Tiago Volpi”, opinou o apresentador.

No discurso, o ex-jogador não perdeu a oportunidade para uma alfinetada e profetizou sobre o trabalho que será realizado pelo Tricolor durante o Campeonato Brasileiro em 2020. “Esse São Paulo não chega na frente do Corinthians”, afirmou.

“O Pato acho que tá desgastado a imagem com o Fernando Diniz”, pontuou Velloso. Neto aproveitou e elogiou o trabalho feito por Rogério Ceni, técnico do Fortaleza. “O que o time do Rogéio fez em termos táticos… A gente tem que pensar muito bem nisso”, avaliou.

Autor do gol, Daniel Alves foi chamado de “presidente do São Paulo” pelo contratado da Band. “Jogou de libero, de volante, de lateral, de meia e fez o gol”, listou. “O Leco?”, questionou Velloso. “Não, o Daniel Alves. Ele jogou de tudo!”, elogiou.

