Reynaldo Gianecchini comemora Dia dos Pais e surpreende com foto escolhida

Aos 47 anos de idade, Reynaldo Gianecchini, surpreendeu ao comemorar o Dia dos Pais de forma inesperada, com a foto dos seus filhos, seus dois cachorrinhos.

Na ilustração de uma foto, o galã da Globo disparou: “Sobre ser pai de pet! Feliz dia!!”. E nos comentários, ele recebeu vários elogios dos fãs. Muitos até se identificaram.

“Melhor dos pais! Nossos pets tem um amor tão incondicional e infinito!”, declarou uma internauta. “Que família linda”, reagiu mais uma fã.

“Sim é pai, lindos seus filhos! Adoro! Parabéns pelo seu dia”, declarou ainda outra. Vale lembrar que o galã já anunciou que será papai através de inseminação artificial.

A técnica que consiste na deposição artificial do sêmen nas vias genitais da mulher, em casos em que os espermatozoides não conseguem atingir as trompas, segundo informações do jornal O Dia.

Por causa do tratamento contra o câncer que enfrentou, o ator foi informado que não poderia ter filhos por vias naturais e, ao saber disso, congelou seu sêmen.

Confira: