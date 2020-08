Rhuan comemora chance em amistoso pelo Botafogo

O Botafogo trouxe reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o técnico Paulo Autuori vem dando espaço para jovens jogadores vindo das categorias de base. O atacante Rhuan, que apareceu para o torcedor em 2019, teve chance de mostrar serviço durante os amistosos contra o Fluminense. O atacante pregou foco na sequência de trabalho para seguir recebendo oportunidade na equipe titular.

“Esse ano vem sendo um pouco atípico para mim, estou sofrendo com algumas lesões. Agora estou 100%, estou em forma e tenho muito para ajudar o Botafogo. E agora é continuar trabalhando e tendo foco, que eu tenho muito a dar para o clube”, disse ao BotaPress.

Vitor Silva/Botafogo

Rhuan falou sobre a chegada do marfinense Salomon Kalou, que vai ser mais uma opção no setor ofensivo do Botafogo: “A chegada do Kalou agrega bastante. É um jogador de nível europeu que veio para somar na equipe, cara com bastante experiência e com certeza vai ajudar todo o grupo. Feliz pela chegada dele, é um jogador de peso e tenho certeza que todos os jogadores vão evoluir com a chegada dele”, declarou.

O Botafogo terá a semana para trabalhar visando a estreia na Série A, contra o Bahia, no Nilton Santos.