Richarlison é premiado na Inglaterra por ações sociais

Richarlison segue brilhando dentro e fora dos gramados na Inglaterra. O ex-jogador do Fluminense foi o vencedor do prêmio “Community Champion”, promovido pela Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra, em função de suas caridades fora das quatro linhas.

“Estou muito orgulhoso de receber esse reconhecimento. Desde o início da minha carreira, propus emprestar minha voz a causas realmente importantes para mim e para a minha comunidade”, falou o atacante ao site do Everton.

💙 | Working hard for the team on the pitch, working to help others off it.@richarlison97: our @PFA Community Champion.

— Everton (@Everton) August 1, 2020