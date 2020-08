Rio Motorsport quer os direitos da Fórmula 1 e avalia negócio com a Globo

A Globo anunciou oficialmente que não renovará o contrato com a Liberty Media para os direitos de transmissão da Fórmula 1 a partir de 2021. Na busca por um plano B, a detentora dos direitos comerciais da categoria deve anunciar nas próximas semanas a Rio Motorsports como responsável pela transmissão no país.

A Rio Motorsports é a mesma que tenta de todas as formas levar o GP do Brasil para o Rio de Janeiro. Segundo o repórter Gabriel Vaquer, do UOL Esporte, o dono da empresa quer fazer um modelo semelhante a que faz com a MotoGP: vender a exibição para as emissoras de sinal aberto.

O plano inicial da Liberty é garantir a exibição da Fórmula 1 na TV aberta e na TV por assinatura. Procurada, a Band mostrou interesse, mas só quando a Rio Motorsports adquirir oficialmente o evento. Sondada, a Record não demonstrou interesse. A RedeTV! é a terceira opção.

A empresa, no entanto, não descarta um negócio lucrativo com a Globo, que não quis desembolsar os milhões exigidos pela Liberty pelo novo acordo. A TV da família Marinho exibe a F1 desde 1981. No SporTV, a exibição acontece desde a sua fundação, com treinos livres, treino classificatório e reprise das corridas.

A Fórmula 1 em 2021 promete ser um dos maiores campeonatos de todos os tempos pela possibilidade de uma marca história: Lewis Hamilton, próximo do 7º título mundial, vai se igualar a Michael Schumacher no final deste ano. Na próxima temporada, ele quer ser o piloto com o maior número de títulos da categoria.