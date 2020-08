Riverdale: Lili Reinhart revela desconforto em algumas cenas

Lili Reinhart, a Betty de Riverdale, confessou que não se sente bem em filmar cenas usando roupas íntimas na série. A atriz abriu o jogo sobre a sua luta de aceitação do próprio corpo em uma entrevista para o Los Angeles Times.

“Eu não tenho o corpo da garota CW”, disse Reinhart. “Cintura fina, pernas bem torneadas, magra, pequena, minúscula”.

A atriz ainda declarou que não queria fazer as cenas mostrando o corpo, mas não contou a ninguém sobre isso e não foi pressionada a filmar.

Reprodução/The CW

Ainda assim, a intérprete de Betty contou que decidiu ir em frente para passar uma mensagem positiva aos fãs. “Eu não posso pregar positividade corporal sem praticá-la”, disse ela.

“Então, mesmo que eu não esteja me sentindo incrível com o meu corpo, eu senti que era importante fazer a cena de qualquer maneira com meu sutiã e calcinha para que as pessoas pudessem ver meu corpo como ele era”, concluiu.

Essa não é a primeira vez que Reinhart fala sobre o assunto. Em fevereiro, ela tuitou que se sentia insegura com a expectativa de que as pessoas tinham com a aparência de uma mulher na TV.

Na ocasião, ela ainda comentou que filmou a cena que aparece na quarta temporada para mostrar a confiança de ser como realmente é.