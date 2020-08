Roberto Cabrini consegue primeira entrevista com Flordelis após denúncia

Roberto Cabrini ficou frente a frente com a deputada Flordelis na primeira entrevista concedida pela parlamentar desde que foi indiciada como mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo. O jornalista do SBT teve acesso com a todas as dependências da casa onde ocorreu o crime.

O SBT Brasil da última sexta-feira (28) divulgou trechos da entrevista que será exibida no Conexão Repórter da próxima segunda-feira (31). “Eu não matei, eu não fiz isso que estão me acusando. Eu não fiz. Não é real, não é verdade. É uma injustiça”, declarou Flordelis.

Na entrevista que durou cerca de quatro horas em um quarto de hotel e outras duas horas na casa onde tudo aconteceu, Cabrini destacou que Flordelis só não foi presa devido ao mandato na Câmara dos Deputados, o que lhe concede imunidade parlamentar. “A senhora tem consciência que deve perder a sua imunidade parlamentar, e isso significa que a senhora pode ser presa. A senhora está preparada para ser presa?”, perguntou o apresentador.

Em resposta, a pastora disse que não será presa. “Eu sou inocente e eu tenho certeza que a minha inocência será provada nos próximos dias”, garantiu. E ressaltou: “Eu não tenho que estar presa. Eu não matei meu marido e nem mandei matar, por que me prender?”.

O jornalista também comentou sobre a entrevista que a indiciada concedeu durante o velório do marido, onde ela acusou a violência das ruas como responsável pelo assassinato. “Eu só lembro de algumas coisas. Eu achava que teria sido roubo”, alegou. “Para a polícia a senhora estava sendo falsa”, pontuou Cabrini. “Eu estava sedada. Muita coisa fugiu da minha mente por causa da sedação”, rebateu Flordelis.

