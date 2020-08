Roberto Justus anuncia que será avô pela quarta vez e comemora

A família de Roberto Justus vai aumentar mais uma vez. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o apresentador será avô pela quarta vez.

Ricardo Justus, seu herdeiro mais velho, de 35 anos, fruto de seu casamento com Sacha Cryzma, está esperando o segundo filho, pois já é pai de Arthur.

Em conversa com a publicação, o empresário confirmou a informação em tom de pura alegria: “Vai ser a quarta vez que serei vovô! Estamos muito felizes”.

Para quem não sabe, Roberto também é pai de Fabiana Justus, do mesmo casamento que teve Ricardo; Luiza Justus, de 27 anos, que veio do seu relacionamento com Gisela Prochaska; e Rafaella Justus, de 10 anos, que teve Ticiane Pinheiro.

Atualmente casado com Ana Paula Siebert, o famoso tem a sua bebê mais nova, a Vicky. Recentemente, no Instagram, Justus postou uma foto ao lado da caçulinha e da esposa.

“Nossa ursinha pronta para o fds de frio”, legendou. Na imagem, a menina aparece toda agasalhada com uma roupa de pelinhos.