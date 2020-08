Robôs atacam Datena após apresentador chamar Bolsonaro de bundão

José Luiz Datena se tornou o novo alvo de robôs bolsonaristas no Twitter. A armada virtual contra o apresentador da Band veio à tona após o jornalista ter chamado o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de “bundão”. O comentário foi em resposta à mais um ataque do “capitão” contra a imprensa.

Tudo começou na última segunda-feira (24), durante um evento no Palácio do Planalto chamado Brasil vencendo a Covid-19. Em seu discurso, Bolsonaro atacou os jornalistas. “Era um jovem aspirante do Exército Brasileiro [em 1978 quando salvou um colega], tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas. Aquela história de atleta, né, que o pessoal da imprensa vai para o deboche, mas quando pega [covid-19] num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor”, disse.

A fala repercutiu entre os programas e jornais da TV. O Brasil Urgente comandado por Datena foi um deles. “Eu, por exemplo, sou do jornalismo e não sou bundão, senhor Presidente Bolsonaro. Não sou bundão e agora você me dá o direito de chamar o Jair de bundão. Então, bundão é o Jair. Bundão é o senhor, não o presidente da República, porque esse eu respeito”, disparou.

“A partir do momento em que você chama minha classe toda de bundão eu também posso chamar o senhor de bundão. Como todos nós somos bundões? Teve muita gente que deu a sua vida fazendo matérias”, defendeu.

Imediatamente, uma campanha foi iniciada no Twitter em contra-ataque ao contratado da Band, que além de ter sido chamado de bundão foi colocado ao lado de nomes como o do ex-presidente Lula (PT) e do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).

Confira a repercussão na web:

Esse é o Datena!! Admirador de Bandido. pic.twitter.com/9SdSX0DXRN — Maiara Furlan (@Furlan_Maiara38) August 25, 2020

Vejam só, o DATENA BUNDÃO, prestando seu solene apoio ao CORRUPTO do Geraldo ALCKMIN. Relembrar, é viver! pic.twitter.com/WVgEQg2aCt — Pâmela Costa (@pamcosta21) August 25, 2020

DATENA quis lacrar e levou uma bordoada pra ficar esperto. Não tem moral para criticar o Bolsonaro.😎#BolsonaroOrgulhoDoBrasil 🇧🇷👊 pic.twitter.com/i5GyrF9NYn — @MconservadorBR (@MconservadorBR) August 25, 2020

Quer dizer que o DATENA ficou ofendido com o lance do Bolsonaro ter chamado os jornaleiros por aí de ”bundões” e ficou de mimimi no no seu programa…Vai ver que a carapuça serviu pra ele e não gostou nem um pouco.. — Fernando 🇧🇷 (@fernando_g_f_) August 25, 2020

Datena diz que o presidente é “bundão” .

Graças a Deus , não é “ladrão” !

Datena se revelando. — Mara 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@MarliaFernand12) August 25, 2020

O DATENA CHAMANDO O BOLSONARO DE BUNDÃO pic.twitter.com/qKTmTFpZb6 — Hataya (@HatatouiIIe) August 24, 2020

“Eu sou um cara de formação de ESQUERDA…” O Datena é bundão ou não? #BolsonaroOrgulhoDoBrasil pic.twitter.com/xQEqRgw7QA — Dom ® (@domlancellotti) August 24, 2020

Datena chorando e dizendo que não é bundão… KKKKK #BolsonaroOrgulhoDoBrasil — Dom ® (@domlancellotti) August 24, 2020