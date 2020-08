Rodinei lamenta derrota no Gre-Nal, mas muda o foco para o Brasileirão: “O ano é longo”

Após a derrota no clássico diante do Grêmio, nesta quarta-feira, por 2 a 0, resultou que culminou na eliminação do Internacional do Campeonato Gaúcho, o elenco colorado já pensa em virar a chave para o Brasileirão. Segundo o lateral-direito Rodinei, o revés vai doer, mas agora o time tem que trabalhar para melhorar.

“O primeiro tempo começamos bem, com a intensidade que o Coudet pede. No segundo uma desatenção, o time deles tem qualidade. Mas é continuar trabalhando, o ano é longo. Perdemos, não é fácil, dói e tem que doer, mas um vencedor também tem que ter as costas largas na derrota. Não adianta achar que tudo está errado. Tem que sentir a derrota, mas trabalhar porque temos o Brasileiro e tem que começar com vitória”, disse ao SporTV.

O Inter estreia no Campeonato Brasileiro já no próximo sábado, diante do Coritiba, fora de casa, às 19h30 (de Brasília).